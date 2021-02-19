وزارة الصحة تدشن 12 مركزًا إضافيًا للتطعيم بلقاح كورونا في جدة

دشنت وزارة الصحة 12 مركزًا إضافيًا للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بمحافظة جدة والمحافظات التابعة لها، مطالبة بضرورة التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح.

وقال الحساب الرسمي لصحة جدة على موقع «تويتر»: «صحة جدة تدشن 12 مركزًا أضافيًا للتطعيم باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جدة والمحافظات التابعة لها، 5 منها في المستشفيات و7 مراكز صحية».

وأضاف: «سجل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس بإذن الله».

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