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وزارة الصحة تدشن 12 مركزًا إضافيًا للتطعيم بلقاح كورونا في جدة

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الرياض - محمد عبدالله - الصحة طالبت بالتسجيل في تطبيق «صحتي»..

دشنت وزارة الصحة 12 مركزًا إضافيًا للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس المستجد كوفيد-19، بمحافظة جدة والمحافظات التابعة لها، مطالبة بضرورة التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح.

وقال الحساب الرسمي لصحة جدة على موقع «تويتر»: «صحة جدة تدشن 12 مركزًا أضافيًا للتطعيم باللقاحات ضد كوفيد-19 في جدة والمحافظات التابعة لها، 5 منها في المستشفيات و7 مراكز صحية».

وأضاف: «سجل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس بإذن الله».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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