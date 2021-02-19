سفارة السعودية بموسكو تغلق أبوابها خلال «يوم المدافع عن الوطن»

أعلنت سفارة المملكة في موسكو، اليوم الجمعة، أنها ستغلق أبوابها خلال فترة العطلة الرسمية (يوم المدافع عن الوطن) في روسيا.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «نود تنويه المواطنين الكرام، أن سفارة المملكة في موسكو ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية (يوم المدافع عن الوطن) في روسيا الاتحادية، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 22 فبراير، ويستأنف العمل يوم الأربعاء 24 فبراير 2021م، في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الرقم الخاص بشؤون السعوديين».

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