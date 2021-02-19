وزارة الشؤون الإسلامية: اكتشاف إصابات كورونا يغلق 6 مساجد

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة 6 مساجد في 5 مناطق وذلك بعد اكتشف 6 حالات مصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «قررت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بخمس مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين».

وأضاف: «ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 12 يومًا 98 مسجدًا تم فتح 87 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم».

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