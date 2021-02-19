بالفيديو.. أول مواطنة تتلقى لقاح كورونا في الجوف تبوح بانطباعاتها عن «مضاد الفيروس»

وثق مقطع فيديو مشاعر أول مواطنة تلقت جرعة كورونا في مركز اللقاح بالجوف، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم ضد الفيروس في كل مناطق المملكة.

وقالت المواطنة في حديثها لفضائية «الإخبارية»، اليوم الجمعة: «الله يعز حكومتنا التي وفرت لنا هذا اللقاح وأنصح اللي ما سجل يسجل وياخدها.. أنا الحمد لله تلقيتها وأموري طيبة وما في مشاكل وأنصح المسنين وأصحاب الأمراض بالتسجيل وتلقي اللقاح».

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، نفذ خلال الأيام الأربعة الماضية 545 جولة ميدانية على الجوامع والمساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأوضح مدير عام الفرع بالجوف إبراهيم بن نزال السليمان أن الجولات أسفرت عن ضبط 23 مخالفة طُبقت بحقهم العقوبات المنصوص عليها، ومنها عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي.

وأكد استمرار متابعة الجوامع والمصلين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تسهم في الحفاظ على صحة الجميع وتحد من تفشي الوباء، ولن يتم التهاون في تطبيق النظام في حق كل من يخالفه.

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