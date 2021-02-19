بالفيديو.. ازدحام شديد في مسجد وسوق بحفر الباطن

تم رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية تمثلت في ازدحامات شديدة داخل وخارج أحد المساجد بحفر الباطن، وتهاون العمالة بعدم التقيُّد بالإجراءات الوقائية.

ونقلت قناة «الإخبارية» عن مراسلها في حفر الباطن قوله إن الازدحامات الشديدة تواصلت منذ الساعة العاشرة صباح اليوم، مضيفًا أن الجهات المعنية تقوم بدورها لكن هناك تهاون من قبل العمالة الوافدة أو من المسؤولين عنهم كأصحاب المنشآت.

ورصد التقرير ازدحام أحد المساجد المجاورة للسوق؛ حيث غاب التباعد الجسدي بين المصلين، في الوقت الذى ازدحم فيه السوق بالعمالة والبائعين.

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