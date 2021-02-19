فيديو مؤثر لـ«مُسِّن» تلقى لقاح كورونا: «جيت مضايق وانشرح صدري»

وثق حساب مدينة الملك عبدالله الطبية عبر موقع «تويتر» ردة فعل مُسِّن سعودي، بعد تلقيه التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم ضد كوفيد-19 في كل مناطق المملكة.

ويظهر في الفيديو الذي شاركته وزارة الصحة السعودية عبر صفحتها أيضًا على تويتر، أحد كبار السنّ، وهو يؤكد أنه لم يشعر بأي ألم بعد تلقيه اللقاح، مؤكدًا أن الخدمات في المدينة الطبية على مستوى عالٍ، قائلًا: «جيت مضايق وانشرح صدري».

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم ضد فيروس كورونا في كل مناطق السعودية، والاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا، موضحة أن تقديم الجرعة يتم بعد تعافيهم بستة أشهر.

وقالت الوزارة عبر موقع «تويتر»: «اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق أن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّن (متعافٍ) خلال الستة أشهر بعد التعافي».

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