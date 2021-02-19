إغلاق مقهى يقدم الطلبات الداخلية والشيشة بجدة

أغلقت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية مقهى مخالفا يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية، وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي ملا أن المقهى سبق وتم إغلاقه، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف، ويستقبل رواد المقهى من خلال باب سري.
مضيفا أنه تم رصد عدة مخالفات ومن أبرزها معاودة ممارسة النشاط بدون تصريح، وتقديم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة وقامت البلدية بإغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية.
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