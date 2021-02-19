إعفاء منسوبي البعثات الدبلوماسية من استخدام توكلنا

جاء ذلك في سياق تعميم حديث من الغرفة التجارية بالمدينة المنورة موجه إلى منتسبي الغرفة، أشارت خلاله إلى برقية وزير الداخلية فيها إلى الأمر السامي الكريم، بشأن طلب السفارات المعتمدة لدى المملكة إعفاء دبلوماسييها من استخدام تطبيق (توكلنا) والاكتفاء بإبراز الهوية الدبلوماسية للجهات الأمنية، وما أشير إلى برقية وزير الخارجية المشار فيها إلى الأمر السامي الكريم آنف الذكر وإلى بعض التصاريح الإعلامية الصادرة من إمارات المناطق المتضمنة توجيه المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بضرورة استخدام تطبيق (توكلنا) عند الدخول لتلك المنشآت، وما أوضحه وزير الخارجية بأن الوزارة تتلقى من بعض البعثات الدبلوماسية ما يفيد بمنع بعض منسوبيهم من دخول المجمعات التجارية لعدم إبرازهم للتطبيق، ويرغب سموه بالاكتفاء بإبراز الهويات الدبلوماسية دون الحاجة لاستخدام التطبيق.
عليه تؤكد غرفة المدينة على منتسبيها بضرورة التحقق من تطبيق (توكلنا) عند الدخول لمنشآتها والاكتفاء بالهوية الدبلوماسية لمنسوبي البعثات الدبلوماسية.
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