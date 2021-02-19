أمانة عسير توضح حقيقة مساحة منتجع مطل جبل ثاه

طرحت أمانة منطقة عسير منتصف الشهر الماضي فرصة استثمارية لفندق من فئة 5 نجوم في مطل جبل ثاه بمدينة أبها لاستقطاب الراغبين في الاستثمار في مجال الخدمات الفندقية والسياحية، وذلك ضمن الخطط الاستثمارية لوكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، الجدير بالذكر أن حساب مشاريع السعودية على تويتر أعلن بعدها بأسبوعين عن نفس الفرصة الاستثمارية التي أعلنت عنها الأمانة واحتوى إعلان الحساب على بعض المعلومات المغايرة لما طرحته الأمانة مما أثار جدلًا واسعًا لدى المتابعين، وذلك للاختلاف الشاسع بين مرافق المشروع المعلن عنها من حساب الأمانة والمرافق المعلن عنها في حساب مشاريع السعودية.

رد رسمي

أوضحت أمانة عسير على حسابها الرسمي بتويتر سابقًا أن المشروع موجه للقطاع الخاص ويشمل إنشاء وتشغيل فندق 5 نجوم في مطل جبل ثاه في حي المنسك خلف محطة شدا بـمدينة أبها كما ذكر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في بيان سابق أن الفرصة الاستثمارية تشمل إلى جانب ما سبق إنشاء مجمع تجاري ومجموعة من المطاعم والمقاهي بمساحة إجمالية تصل إلى 52432 مترًا مربعًا وبعقد يمتد إلى 25 عامًا، وقد تحدثت دوت الخليج إلى الأمانة وتم التأكيد بأنه لا زيادة على المعلومات الموضحة في الحسابات الرسمية وأشارت إلى أن المشروع يشمل فقط فندق ومجمع تجاري بمطاعم ومقاهي لا أكثر.

الاختلاف

ذكر حساب مشاريع السعودية ان مساحة المشروع 153 ألف متر مربع وهي تزيد بثلاثة أضعاف عن المساحة الحقيقية للمشروع بينما تشكل 70 % من المشروع مناطق خضراء وهذا يتعارض عن حقيقة المشروع وهي عبارة عن فندق ومجمع تجاري ومطاعم ومقاهي، إضافة إلى أن سكة القطار التي ذكرت في حساب مشاريع السعودية والتي ستكون ضمن المشروع مع أنها لا توجد ضمن الفرصة المطروحة فان البنية التحتية لمثل هذا المشروع ليست موجودة إطلاقًا في منطقة عسير كاملة، كما ذكر المشروع وجود ملعب جولف، وهذا أيضًا لم يذكر ضمن الخطط الموضوعة للفرصة الاستثمارية.

ردود

علق مغردون أنها المرة الثانية التي يطرح فيها الموقع كفرصة استثمارية وذكر آخرون أن المدينة أبها تحتاج إلى سلسلة فنادق وليس واحد فقط تحت تصنيف خمس نجوم لأن كثير من زوار المنطقة سكنوا خارج أبها في الصيف الماضي لعدم توفر سكن وعبر آخرون أنه كلما كثرت الخيارات سيقل الاحتكار، وبالتالي ستصبح أسعار الليالي معقولة، وهذا كذلك يصب في صالح المواطن بتوفير فرص وظيفية.