شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مقهى مخالفاً للإجراءات الاحترازية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية, مقهى مخالفاً للأنظمة الإجراءات الاحترازية عمد لتقديم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي ملا، أن المقهى سبق أن أغلق، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف، ويستقبل رواد المقهى من خلال باب غير رئيسي، بالإضافة إلى رصد عدة مخالفات أبرزها معاودة ممارسة النشاط بدون تصريح.

وأكدت أمانة جدة مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية في المنشآت، حفاظاً على الصحة العامة.