الملكة إليزابيث تنحي الأمير هاري عن واجباته رسميًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

العناوين الفرعية

أكد قصر باكنغهام اليوم، أن الملكة إليزابيث الثانية استجابت لطلب حفيدها الأمير هاري، بتنحيته عن واجباته الملكية وبالتالي لن يعودا إلى بريطانيا كأعضاء في العائلة المالكة أبدًا.

وقال القصر: بينما يشعر الجميع بالحزن لقرارهما، يظل الدوق والدوقة أفرادًا محبوبين للغاية في العائلة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد استقال دوق ودوقة ساسكس من عملهما من كبار أفراد العائلة المالكة في مارس 2020؛ لكسب أموالهم الخاصة في الولايات المتحدة، حيث وقعا صفقات مع شركات مثل نتفليكس و سبوتيفاي بقيمة أكثر من 150 مليون دولار.

ماذا يعني تنحي الأمير هاري عن واجباته الملكية ؟

التنحي عن منصبه كعضو في العائلة المالكة يعني أن الزوجين، هاري وميغان، اللذين يعيشان الآن في قصر بقيمة 15 مليون دولار في كاليفورنيا، لن يكونا قادرين على التمسك بجيشهما والكومنولث وبعض الرعاة الآخرين، أي أنه سيعود إلى الملكة كل من: أفراد من الاتحادات العسكرية والكومنولث ومشاة البحرية الملكية، وسلاح الجو الملكي والسفن الصغيرة.

وقد تم اتخاذ القرار بعد محادثات بين دوق ساسكس وأفراد من العائلة المالكة.

وبعد محادثات مع الدوق، كتبت الملكة تؤكد أنه في الابتعاد عن عمل العائلة المالكة، لا يمكن الاستمرار في المسؤوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة.

عائلة هاري تستعد لاستقبال مولودها الجديد

وأعلن كل من هاري وميغان أنها مستعدان لاستقبال طفلهما الثاني بعد آرشي، كما تستعد الممثلة الأمريكية السابقة لإجراء مقابلة حول حياتها مع ملكة برنامج الحوارات أوبرا وينفري في 7 مارس.

شارك الخبر