الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ163 والحالات الحرجة 497

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (346) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (365363) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2549) حالة من بينها (497) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (374366) حالة، توفي منهم (6454) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (337) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 163، المنطقة الشرقية 70، منطقة مكة المكرمة 48، منطقة القصيم 12، منطقة الجوف 9.

كما سجلت كل من منطقتي المدينة المنورة وعسير 7 حالات فيما سجلت منطقة نجران 5 وسجلت منطقتا الحدود الشمالية وحائل 4 حالات في كل منهما بينما سجلت كل من منطقتي جازان وتبوك 3 حالات وكانت أقل الحالات المسجلة في الباحة بواقع حالتين فقط.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

تسجيل لقاح أسترازينيكا

من جهة أخرى أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي طورته الشركة البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وجاءت إجازة “الهيئة” استخدام اللقاح والسماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح “أسترازينيكا” وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك كما ستقوم “الهيئة” بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.



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