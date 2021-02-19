شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 337 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 4 وتعافي 346 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 337 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 346 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 374.366 حالة، من بينها 2549 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 497 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 365.363 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6454 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.59%، ونسبة الحالات النشطة 0.68%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (163)، المنطقة الشرقية (70)، منطقة مكة المكرمة (48)، منطقة القصيم (12)، منطقة الجوف (9)، منطقة المدينة المنورة (7)، منطقة عسير (7)، منطقة نجران (5)، منطقة الحدود الشمالية (4)، منطقة حائل (4)، منطقة جازان (3)، منطقة تبوك (3)، منطقة الباحة (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (143)، جدة (18)، مكة المكرمة (17)، الدمام (12)، الظهران (9)، القطيف (8)، الخبر (7)، الهفوف (7)، الليث (6)، المبرز (6)، سكاكا (5)، المدينة المنورة (5)، الجبيل (5)، بريدة (4)، نجران (4)، المجمعة (4)، مليجة (4)، النعيرية (4)، الخرج (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (122)، الخرج (21)، جدة (16)، الدمام (15)، الظهران (15)، العقيق (14)، الهفوف (9)، وادي الدواسر (9)، الدلم (8)، مكة المكرمة (7)، المبرز (7)، ضرما (6)، الخبر (5)، بقيق (5)، رفائع الجمش (4)، بريدة (4)، المدينة المنورة (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.