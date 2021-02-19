شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود»: إحباط تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين في الخفجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المتحدث باسم حرس الحدود، بأن الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بالخفجي، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين بتهريبها وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.