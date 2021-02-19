شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: إغلاق 6 مساجد مؤقتاً لثبوت 6 إصابات بـ«كورونا» بين المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الجمعة) إغلاق 6 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 12 يوماً إلى 98 مسجداً تم فتح 87 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة، أن اثنين من المساجد المغلقة في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مسجد واحد في كل من المناطق التالية: الرياض، مكة المكرمة، القصيم، عسير، إذ تم رصد حالة إصابة بكورونا في كل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم فتح 8 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، ثلاثة منها في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقة الجوف ومسجدان في منطقة جازان، ومسجد في منطقة تبوك.

وحثت الوزارة منسوبي المساجد والمصلين على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، كما جددت الدعوة للجميع في حال رصد أي تراخ أو تقصير في تنفيذ التعليمات الاتصال في مركز خدمات المستفيدين 1933.