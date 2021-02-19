درجات الحرارة المتوقعة غدًا في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 08-07-1442 هـ الموافق 2021/02/20 م حيث من المتوقع أن تسجل طريق وتبوك أدنى درجة عند 3 مئوية، فيما تسجل القريات وسكاكا 4 درجات.

درجات الحرارة غدًا

كما توقعت الأرصاد أن تسجل كل من عرعر ورفحاء 5 درجات، فيما تسجل حائل وحفر الباطن 6 درجات في كل منها، بينما تسجل جازان أعلى درجة حرارة غدًا عند 31 ، فيما تسجل مكة 27 درجة والرياض 23 وجدة 27 والمدينة المنورة 23 درجة.

حالة الطقس غدًا

وتوقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

أما عن حركة الرياح السطحية فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة على البحر الأحمر في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الخليج العربي.

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