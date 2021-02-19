الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

ضبط 3 مواطنين في القطيف سرقوا معدات وأدوات بـ226 ألف ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

‏تمكنت شرطة محافظة القطيف من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة معدات وأدوات كهربائية في بلدة سيهات تبلغ قيمتها 226,000 ريال.

كما تورطوا بسرقة سيارتين وشاحنة استخدمت من قبل الجناة للسطو على أحد المحلات ومن خلال إجراءات الاستدلال اتضح أنهم ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر حيث اتخذ اللازم بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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