فيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم جمع الصلاة لشدة البرد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور سعد الخثلان، أن شدة البرد ليست مبررًا أو عذرًا يتيح جمع الصلاة أو التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد.

جمع الصلاة في البرد

وقال الشيخ الخثلان في مقطع فيديو عبر تويتر إن شدة البرد كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يرد أي حديث يؤكد ذلك لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف ولا بأي إسناد مؤكدًا أن شدة البرد وحده لا يعتبر عذرًا شرعيًا بأي حال من الأحوال.

التغلب على شدة البرد

وتابع أنه يمكن التغلب على شدة البرد من خلال التدفئة أو ارتداء الملابس الثقيلة والذهاب إلى المسجد سواء كان ذلك سيرًا على الأقدام أو في سيارة.

وفي وقت سابق أكد الشيخ الخثلان أنه كانت ربما شدة البرد في عهده بالمدينة أشد من وقتنا الحاضر، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه ولا عن التابعين، أنه جمع الصلوات لأجل شدة البرد! فليس هذا عذرًا للجمع ولا للصلاة في البيوت!

واستثني الخثلان من ذلك من كان مريضًا، ويشق عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد، فهذا لا بأس عليه أن يصلي في بيته، ويكون هذا عذرًا له في ترك الجماعة”، مضيفًا أنه “مَن كان يتضرر من شدة البرد لمرضه أو لكِبر سنه ونحو ذلك، فهنا له أن يصلي في البيت وتسقط عنه الجماعة بسبب ذلك”.

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