الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

نيوم تلعب دورًا رئيسيًا في حل أحد أكثر المشاكل إلحاحًا في العالم

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة The Rahnuma الهندية، إن مدينة نيوم تلعب دورًا رئيسيًا في حل واحدة من أكثر المشاكل إلحاحًا في العالم، ألا وهي عدم توفر المياه العذبة لكثير من الناس، فهناك نحو أكثر من مليار شخص حول العالم لا يحصلون على مياه نظيفة كل يوم.

وقال العضو المنتدب لشركة الاستشارات الاستراتيجية Kestrel Global والمستشار لبعض شركات التكنولوجيا الأكثر ابتكارًا في العالم، توم هدسون: تمتد نيوم من الجزر ذات الطراز المالديفي في المياه الصافية للبحر الأحمر في الغرب عبر الصحراء إلى الجبال في الشرق.

وأضاف: ولأن المدينة تُبنى من الصفر فإنها تجلب معها ثروة من الفرص، متابعًا: على مدى السنوات الأربع الماضية، أجرى جميع عملائي التقنيين تقريبًا، سواء كانوا في مجال التنقل أو الطاقة محادثات رائعة مع مختلف أقسام نيوم لجعلها واحدة من أكثر الدول تميزًا حول العالم.

استخدام الطاقة المتجددة في نيوم

وستكون جميع الطاقة التي يتم استخدامها في نيوم قابلة للتجديد بنسبة 100%، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوليد الطاقة القائمة على الهيدروجين؛ لضمان وجود بيئة حضرية نظيفة وخالية من التلوث.

والتكنولوجيا الرائدة التي تقدمها شركة Solar Water ستساعد نيوم على تحقيق هدفها المتمثل في إحداث ثورة في عملية تحلية المياه، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد ريفلي: إنه شعور رائع أن تكون جزءًا من عملية ريادة الأعمال والابتكار في السعودية، مضيفًا: إن تقنية تحلية المياه التي أحدثت نجاحًا في تغيير قواعد اللعبة هي محايدة كربونيًا بنسبة 100% ومستدامة تمامًا.

وتابع: لقد وجدنا في نيوم شريكًا يتمتع برؤية قوية لما يبدو عليه المستقبل الجديد، وفي انسجام مع الطبيعة.

وكانت السعودية قد أعلنت العام الماضي عن اتفاقية مع شركة سولار ووتر بحيث تعتمد على تقنية رائدة للطاقة الشمسية لإنتاج مياه عذبة نظيفة، ومنخفضة التكلفة، وصديقة للبيئة.

وقالت الصحيفة الهندية: إن مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية في المدينة سيكون بمثابة اختبار للدول الأخرى التي تعاني من ندرة المياه والتي تكافح من أجل إنتاج مصادر آمنة بيئيًا ومستدامة للمياه العذبة.

نيوم ورؤية 2030

واختتم التقرير قائلًا: نيوم هي من بنات أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي جزء أساسي من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة ولعب دور رائد في التنمية العالمية.

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