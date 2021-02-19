7 عادات خطيرة تدمر الدماغ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

العناوين الفرعية

يزن الدماغ في الإنسان البالغ من 1300 إلى 1400 جرام في المتوسط، وهو ما يمثل 2% تقريبًا من إجمالي وزن الجسم، دون احتساب الدهون الزائدة، ومن المعروف أنه مسؤول عن كل وظيفة في جسمك تقريبًا، وهذا يشمل أي شيء له علاقة بتنظيم الهرمونات، والتنفس، والتحكم في العضلات، وضربات القلب، والتفكير، وغير ذلك من الأمور.

ورغم أنه يمثل 2% من وزن الإنسان إلا أنه يستهلك 20% من إجمالي السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم، ويمكن أن يختلف هذا الرقم بناءً على العمر والجنس والحجم ومقدار قوة العقل التي يتم استخدامها يوميًا، وإليك أبرز العادات الخطيرة التي تضره، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

1- عدم تناول الإفطار

الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، بدونها، لن تشعر فقط بالخمول ولكن الدماغ سيظل ساعات دون غذاء وبالتالي ستقف بعض وظائفه، وبالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة يابانية أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار بشكل روتيني هم أكثر عرضة بنسبة 36% للإصابة بنزيف في المخ.

وتدعم العديد من الدراسات ملاحظة أن الدماغ يعمل بشكل أفضل إذا تم تغذيته بشكل صحيح كل صباح.

2- الهواتف المحمولة

المجالات الكهرومغناطيسية تنضح بالإشعاع الذي عندما يتعرض الإنسان له على مسافة قريبة ولفترات طويلة يضر بصحته، ووجدت دراسة سويدية أن الإشعاع الصادر من الهاتف يسبب الصداع والارتباك.

3- العمل أثناء المرض

إذا كنت مريضًا، حتى مع نزلة برد بسيطة، فاسترح وتناول الطعام بشكل صحيح؛ ذلك لأن نظام المناعة في جسمك يعمل بالفعل بكامل طاقته لمكافحة العدوى.

وبتجاهل هذه الحقيقة فأنت لن تطيل فترة مرضك فحسب، بل ستزيد من فرص تعرضك مستقبلًا للأمراض اللاحقة بسبب الآثار التراكمية التي يمكن أن تضعف وظائف المخ.

4- الإفراط في الأكل

في كثير من الأحيان عندما يأكل شخص ما أكثر مما هو ضروري، فإن الطعام الذي يتم تناوله يفتقر إلى التغذية، والأطعمة الفقيرة بالمغذيات لا تحسن أداء الدماغ، بالإضافة إلى ذلك فإن الإفراط في الأكل يتسبب في السمنة المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بانخفاض حجم الدماغ والخرف.

5- الحرمان من النوم

اثنان من الأنشطة المهمة التي تحدث أثناء النوم هما تخزين الذكريات على المدى الطويل، والقضاء على السموم، وإذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، فإن ذاكرتك تعاني وتتعرض لخطر أكبر للإصابة بأمراض التنكس العصبي بسبب تراكم الترسبات والسموم.

6- التدخين

تحتوي السجائر على مجموعة من المواد الكيميائية السامة التي تؤثر سلبًا على الدماغ، وقد وجدت دراسة أن تدخين السجائر وحده تسبب في تلف الخلايا العصبية وأغشية الخلايا في الدماغ.

7- السكر

الإفراط في تناول السكر ضار لكل جهاز في جسمك، بما في ذلك الجهاز العصبي المركزي، وقد أظهرت الدراسات وجود روابط بين تناول السكر الزائد بانتظام ومرض ألزهايمر.



شارك الخبر