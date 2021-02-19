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عمالة مخالفة للإجراءات الاحترازية في حي صفوان أحد رفيدة!

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

عمالة مخالفة للإجراءات الاحترازية في حي صفوان أحد رفيدة!

وسط غياب المتابعة الميدانية

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

رصدت “متابعات الخليج 365” تجمعات عمالية مخالفة في حي صفوان التابع لمحافظة أحد رفيدة.

مخالفات بالجملة:

وتتجمع العمالة الوافدة للبلاد بشكل كبير في الحي خصوصًا وقت المساء عند عودتهم من الأعمال، مخالفين تعليمات وزارة الصحة في التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس .

كما رُصد تجمع لتلك العمالة في بيوت شعبية مقسمة على شكل غرف يتواجد بها عدد مخالف حسب الاحتياطات الاحترازية علاوةً على افتقادها النظافة في ظل غياب الجهات المعنية في المتابعة الميدانية لمساكنهم ومحاسبة المخالفين حسب الأنظمة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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