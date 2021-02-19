السعودية | صور طريفة.. هكذا احتفى السعوديون بالثلوج!

شكرا لقرائتكم صور طريفة.. هكذا احتفى السعوديون بالثلوج! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفى السعوديون بالضيف الأبيض على طريقتهم الخاصة، وبثوا عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لطرق احتفائهم بتساقط الثلوج، وظهر من خلالها صناعة رجل الثلج التي ترسم ملامح الفرح بهذا الزائر الأبيض.

وفي رسالة توعوية ارتدى رجل الثلج الكمامة للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما اتجهت أنظار السعوديين منذ أمس إلى المناطق الشمالية، في نيوم وعلقان وجبل اللوز، والتي اعتادت أن تحتضن الغطاء الشتوي الساحر خلال فصل الشتاء، ووثق المصور فهد العساف، حزمة من الصور التي وثقت جماليات المواقع التي اكتست بالثلج شمال السعودية.

وتشكل الثلوج المتساقطة على علقان والظهر شمال السعودية منظراً طبيعياً ماتعاً، وجذبت مناطر الثلوج حماس الأهالي والزوار لتجربة العيش في المناطق الثلجية والاستمتاع بها.

هذا وخرج أهالي منطقة تبوك إلى المناطق الفسيحة الملاصقة للجبال التي اكتست بالثلوج، معبرين عن ذلك بعبارة "الكشتة الثلجة"، التي نادرا ما تحدث خلال شتاء الأعوام الماضية.