شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك توضح إجراءات استيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، إجراءات استيراد دراجة نارية، والأسلحة البيضاء بجميع أنواعها.

وذكرت الهيئة : إجراءات استيراد دراجة نارية إذا كانت أقل من 150cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر من 150cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة المواصفات والمقاييس ولا يسمح بدخولها بدون رقم هيكل.

وأشارت الجمارك إلى أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%. .

وأضافت أنه يُسمح باستيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها للأفراد على أن تكون ذات طابع شخصي، أما بالنسبة للشركات فيشترط وجود سجل تجاري بنفس النشاط.