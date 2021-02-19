شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشتري يوضح حكم قتل قطة تتعذب من الألم بـ "موت الرحمة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء حكم قتل قطة ميؤوس من حالتها وتتعذب من الألم بموت الرحمة.

قال الشتري: "من الصفات الحميدة الرحمة ، فإذا كان الإنسان رحيم بغيره كان ذلك من أسباب رحمة الله به,وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء )",ومن ذلك أن يرحم الإنسان الحيوانات.

وأوضح أن "هناك فرق بين إعطاء الإبرة للإنسان واعطائها للحيوان، في حال إعطائها للإنسان معناها أن يقطع عمله وبالتالي لايكون معه حسنات مستمرة

ام إذا لم يعطى الإبرة فيمكن أن يتوب أو يرد الحقوق لأصحابها ويمكن أن يذكر الله ويعبد ".

وأضاف " هذه المعاني لاتوجد في الحيوان فبالتالي إعطاء الحيوان الإبرة راحة له إذا كان يتأذي ويتألم من مرضه"، مشيرا إلى أنه لا حرج في ذلك.