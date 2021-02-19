شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشاعر أول مواطنة تلقت جرعة كورونا في مركز اللقاح بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

وثق مقطع فيديو مشاعر أول مواطنة تلقت جرعة لقاح كورونا في مركز اللقاح بالجوف، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم ضد الفيروس في كل مناطق المملكة.

وقالت المواطنة لقناة " الإخبارية ": «الله يعز حكومتنا التي وفرت لنا هذا اللقاح وأنصح اللي ما سجل يسجل وياخدها".

وأضافت : " أنا الحمد لله تلقيتها وأموري طيبة وما في مشاكل وأنصح المسنين وأصحاب الأمراض بالتسجيل وتلقي اللقاح".