شكرا لمتابعة خبر عن توجيه عاجل من أمير عسير بتشغيل المدينة الصناعية الجديدة في محايل خلال 6 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

اصدر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال توجيها اليوم (الجمعة) بسرعة إيصال التيار الكهربائي لموقع المدينة الصناعية الجديدة في محايل عسير وتشغيلها خلال 6 أشهر.

وقالت إمارة عسير إن سمو الأمير أكد أنه لولا التنسيق الأفقي الإيجابي القائم بين الجهات لما أمكن تحديد وقت للانتهاء، فيما يمثل موقع المدينة الصناعية الجديدة أهمية في تحسين المشهد الحضري وحركة الاقتصاد في محايل عسير.

وأضافت أن فرع شركة الكهرباء في المحافظة أنه سيتم بدء تشغيل المدينة الصناعية الجديدة خلال ستة أشهر، وسيتم إغلاق الصناعية القديمة، فيما تجري دراسة موقعها ليكون مدينة تتوافق مع خطة تحسين المشهد الحضري الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة عسير وتنفذه أمانة المنطقة.

وأشارت إلى أنه خلال اجتماع مدير فرع شركة الكهرباء بمحايل عسير والمختصين في بلدية المحافظة، تمت التوصية خلاله بتوصيل كيبلين إلى المنطقة الصناعية، أحدهما أساسي والآخر للاحتياط، على أن ينجز العمل بنهاية شهر مارس القادم، فيما يتم تنفيذ التوصيلات الداخلية حسب التراخيص والتشغيل لكل ورشة.

كما تضمنت أن تركب شبكة مؤقتة وخمسة عدادات لخدمة الإنشاء خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، إضافة إلى تسليم كامل الدراسات وأساس الطلب لشركة الكهرباء الأسبوع القادم، وتشكيل فريق عمل ميداني لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماع في الوقت المحدد لكل محور.