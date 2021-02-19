شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مراحل تصنيع كأس السعودية للفروسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف تقرير تلفزيوني مراحل تصميم وتصنيع كأس_السعودية التي سيتوّج بها بطل سباق الخيل الأغلى في العالم الذي يقام على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وذكر التقرير أن جاراد هاوس صمم الكثير من الجوائز على مدى 300 عام، حيث صنع العديد من الجوائز الشهيرة حول العالم وضمنها الكأس الأميركية والكأس المقدمة من رويا آسكوت، وفقًا لقناة " العربية ".

وأضاف أن العمل مع الأمير بندر في تصميم الجائزة يعد ميزة حقيقية، حيث أن كأس السعودية يعتبر حدث عظيم وجديد في تقويم سباقات الخيول، ومن المهم أن يعكس تصميم الجائزة ذلك،