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الصحة تفسر استمرار فقدان حاستي الشم والتذوق للمتعافين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة أن استمرار فقدان حاستي الشم والتذوق لا يعني استمرار الإصابة بفيروس .

وقالت الوزارة أن «استمرار فقدان حاستي التذوق والشم بعد انقضاء مدة العزل المنزلي وتحقق شروط التعافي، لا يعني أن الإصابة بالفيروس مازالت موجودة؛ حيث إنها قد تستمر لفترة بعد التعافي لحين استعادتها».

وأضافت : أن لقاح فيروس كورونا لا يجعل من نتيجة المسحة إيجابية

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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