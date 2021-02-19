وزارة الصحة تفسر «حالة خادعة» عند بعض المتعافين من فيروس كورونا

أوضحت وزارة الصحة أن استمرار فقدان حاستي الشم والتذوق لا يعني أن فيروس كورونا ما زال موجودًا بالجسم، وذكر حساب «الصحة 937» (التابع للوزارة عبر موقع تويتر)، أن «استمرار فقدان حاستي التذوق والشم بعد انقضاء مدة العزل المنزلي وتحقق شروط التعافي، لا يعني أن الإصابة بالفيروس مازالت موجودة؛ حيث إنها قد تستمر لفترة بعد التعافي لحين استعادتها».

وأضافت وزارة الصحة أن تلقي لقاح فيروس كورونا لا يتسبب في ظهور مسحة إيجابية بالفيروس، قائلة: «لقاح فيروس كورونا لا يجعل من نتيجة المسحة إيجابية».

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