بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم «قتل الرحمة» للحيوانات المريضة

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم إعطاء الحيوان مثل القط، «إبرة» لقتله وتخليصه من عذاب وآلام المرض، وهو ما يُعرف عند بعض الناس بـ«قتل الرحمة».

وقال الشيخ الشثري خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»: إن من الصفات الحميدة صفة الرحمة، ومتى كان الإنسان رحيما بغيره كان ذلك من أسباب رحمة الله به، مشيرًا إلى هناك فرقا في إعطاء مثل هذه الإبرة للإنسان وإعطائها للحيوان.

وأضاف الشيخ الشثري، أن إعطاء مثل هذه الإبرة للإنسان محرم، فهذا معناه أن يقطع عمله، وإذا لم يعط هذه الإبرة فيمكن لهذا الإنسان أن يتوب أو أن يرد الحقوق لأصحابها أو يتعبد الله بأنواع العبادات.

أما بالنسبة للحيوانات مثل القط، فهذه المعاني السابقة التي تنطبق على الإنسان لا توجد في حقه، وبالتالي فإعطاء الحيوان المريض مثل هذه الإبرة فيه راحة له إذا كان يتأذى ويتألم من المرض، موضحا أن الأمر لا حرج فيه.

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