«المرور السعودي» يجدِّد التذكير بإلزامية استخدام الركاب لأحزمة الأمان

شدد المرور السعودي، على إلزامية استخدام الركاب لأحزمة الأمان، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يوجد على الراكب مخالفة إذا ما هو رابط الحزام؟».

ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «وفقًا لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم».

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