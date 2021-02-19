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«المرور السعودي» يجدِّد التذكير بإلزامية استخدام الركاب لأحزمة الأمان

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن هناك مخالفة على الالتزام..

شدد المرور السعودي، على إلزامية استخدام الركاب لأحزمة الأمان، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يوجد على الراكب مخالفة إذا ما هو رابط الحزام؟».

ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «وفقًا لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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