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لقاحا فايزر وأسترازينيكا.. «الغذاء والدواء»: آمِنَان وفعالان في الاستخدام

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الرياض - محمد عبدالله - بناءً على التجارب السريرية والبيانات العلمية

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن لقاحي فيروس اللذين تم إجازتهما للاستخدام في المملكة (فايزر وأسترازينيكا) آمنان وفعالان، وذكرت الهيئة أن «جميع اللقاحات المُجازة من الهيئة فعّالة وآمنة للاستخدام، بناءً على التجارب السريرية والبيانات العلمية».

وأشارت إلى أن الجهات الصحية في المملكة تقوم بإجراءات استخدام اللقاحات وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أجازت أمس الخميس، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد–19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وذلك بعد أسابيع من إجازة واستخدام لقاح شركة فايزر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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