إتلاف البطاقة القديمة قبل تسلم الجديدة.. «الأحوال المدنية» توضح الموقف

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإجراء المطلوب عند قيام الشخص بإتلاف بطاقته القديمة قبل استلامه الجديدة، وذلك ردًا على استفسار من مواطن أتلف بطاقته القديمة (خوفا من فقدها واستغلاها)، قبل موعد استلام الجديدة، لكنه فوجئ بتسليم القديمة.

وقال حساب «العناية بالعلماء» التابع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: «نأمل منك عمل إجراء بلاغ عن فقدان الهوية عن طريق أبشر، وطلب وثيقة بدل فاقد، وفي الموعد توجه إلى مكتب التسليم لاستلام الهوية».

وكانت الأحوال المدنية ذكرت في وقت سابق، ضرورة تسليم البطاقة القديمة عند استلام البطاقة الجديدة، قائلة في ردها على استفسار من مواطنة «نعم.. لابد من تسليم البطاقة القديمة.. نسعد بخدمتك».

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الأحوال المدنية: لابد من تسليم البطاقة القديمة عند استلام الجديدة

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