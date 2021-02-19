ضبط 23 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية بمساجد الجوف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف خلال الأيام الأربعة الماضية 545 جولة ميدانية على الجوامع والمساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” .

وأوضح مدير عام الفرع بالجوف إبراهيم بن نزال السليمان أن الجولات أسفرت عن ضبط 23 مخالفة طُبقت بحقهم العقوبات المنصوص عليها، ومنها عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي.

وأكد استمرار متابعة الجوامع والمصلين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تسهم في الحفاظ على صحة الجميع وتحد من تفشي الوباء، ولن يتم التهاون في تطبيق النظام في حق كل من يخالفه.

الشؤون الإسلامية تطبق الإجراءات الاحترازية

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قررت أمس إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت 7 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال أحد عشر يومًا 92 مسجدًا تم فتح 79 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر يوم الخميس السادس من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة ثلاثة في مدينة الرياض تم رصد خمس حالات إصابة بكورونا في الأحياء التالية: النظيم والسويدي وطويق، وحالة واحدة بمسجد في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة بمسجد في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

فتح المساجد بعد التعقيم

كما أشارت الوزارة إلى فتح 9 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، مسجدان في كل من: منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، ومسجد واحد في المناطق التالية: مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي الجميع بالمساهمة في رعاية المقاصد الشرعية في مواجهة الجائحة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، داعية الله للجميع السلامة والعافية.

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