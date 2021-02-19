هذه السيدة وراء نجاح هبوط NASA على المريخ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء NASA إن المركبة الأكبر والأكثر تقدمًا، بيرسيفيرانس Perseverance قد هبطت على سطح المريخ، وقد تم وصف اللحظة التي سبقت الهبوط بأنها: سبع دقائق من الرعب، بحسب شبكة CNN.

وخلال هذه الدقائق، كان هناك صوت هادئ يعود لسيدة هندية- أمريكية، تقوم بقيادة عملية الهبوط وتبقي العالم على اطلاع على التحديثات كل ثانية، وكانت هذه السيدة المسؤولة عن نجاح هبوط NASA على المريخ هي المهندسة سواتي موهان، وفقًا لشبكة CNBC.

من هي مهندسة NASA سواتي موهان ؟

وفقًا لسيرتها الذاتية على موقع ناسا الرسمي، شاركت سواتي في المشروع منذ بدايته في عام 2013، وحاليًا، هي رئيسة عمليات التوجيه والملاحة والتحكم لمشروع المريخ 2020.

وقد انتقلت سواتي إلى الولايات المتحدة وكانت تبلغ حينها عامًا واحدًا، وأمضت طفولتها في فيرجينيا، وواشنطن، وبعد حصولها على درجة البكالوريوس من جامعة كورنيل في الهندسة الميكانيكية والفضائية، حصلت سواتي على درجة الماجستير في العلوم، ودكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في علم الطيران والملاحة الفضائية.

وإلى جانب قيادة مشروع المريخ، فإنها مسؤولة أيضًا عن تدريب الفريق، وجدولة وقت موظفي التحكم في المهمة، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات في غرفة التحكم.

من طبيبة أطفال إلى منصب رفيع في ناسا

حتى عمر 16 عامًا، لم تكن سواتي تحلم إلا بأن تكون طبيبة أطفال، فعلى الرغم من اهتمامها الدائم بالفضاء إلا أنه لم يكن لديها أي فكرة عن كيفية تحويل هذا الاهتمام إلى وظيفة، وقد نسبت الفضل في ذلك إلى معلمتها حيث قالت: كانت أستاذتي هي الوحيدة التي جعلت من الفيزياء أمرًا سهلًا ومفهومًا، وحينها فكرت حقًا في الهندسة كوسيلة لمتابعة شغفي بالفضاء.

ومن المثير للاهتمام أن سلسلة أفلام الخيال العلمي، ستار تريك، هو الذي أثار اهتمامها بالفضاء والعلوم، وتقول سواتي إنها تتذكر مشاهدة الحلقة الأولى منه والصور الجميلة للمناطق الجديدة من الكون، متابعة: حينها قلت أريد أن أفعل ذلك، أريد أن أجد أماكن جديدة وجميلة في الكون، وقد بدأنا للتو.

رحلة NASA إلى المريخ

وبعد رحلة استغرقت 203 أيام وسفر 472 مليون كيلومتر، هبطت مركبة بيرسيفيرانس التابعة لناسا على سطح المريخ، وقد تم إطلاق المركبة في 30 يوليو 2020 من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا، وتمثل مهمة المسبار خطوة أولى طموحة في جهود جمع عينات المريخ وإعادتها إلى الأرض.

وقد وصف القائم بأعمال مدير ناسا، ستيف جورتشيك، الهبوط، بأنه لحظة محورية ليس فقط لناسا والولايات المتحدة ولكن لمجتمع استكشاف الفضاء بأكمله.

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