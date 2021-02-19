أمطار الجمعة تتواصل على أحد رفيدة وخميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - خميس مشيط

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شهدت محافظتا أحد رفيدة وخميس مشيط عند الساعات الأولى من هذا اليوم أمطارًا ما بين غزيرة إلى متوسطة، سالت على إثرها بعض الأودية ولا زالت التقلبات الجوية توحي بالمزيد من هطول أمطار على هاتين المحافظتين وغيرهما من محافظات عسير حسب ما جاء في تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض ،الشرقية). كما لم يستبعد المركز تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

حركة الرياح السطحية وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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