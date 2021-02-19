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شكرا لقرائتكم أمطار الجمعة تتواصل على أحد رفيدة وخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمطار الجمعة تتواصل على أحد رفيدة وخميس مشيط
توقعات بهطول المزيد من الأمطار
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - خميس مشيط
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شهدت محافظتا أحد رفيدة وخميس مشيط عند الساعات الأولى من هذا اليوم أمطارًا ما بين غزيرة إلى متوسطة، سالت على إثرها بعض الأودية ولا زالت التقلبات الجوية توحي بالمزيد من هطول أمطار على هاتين المحافظتين وغيرهما من محافظات عسير حسب ما جاء في تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة.
حالة الطقس اليوم
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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