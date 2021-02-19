شاهد تدفق شلالات القدية بعد أمطار الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أدت أمطار الرياض التي هطلت على العاصمة وعدد من المحافظات المجاورة لها إلى جريان الأودية والشعاب في المراكز التابعة، كما تدفقت المياه من شلالات القدية.

وأظهرت مقاطع فيديو وثقها المواطنون خلال الساعات الماضية المياه وهي تتدفق من مرتفعات القدية، فيما سمع هدير المياه المتدفقة، ووثقت مقاطع الفيديو جريان بعض الأودية والشعاب مثل شعيب وادي الجفير جنوب الرياض ووادي النساح وغيرها.

أمطار الرياض تظهر جمال العاصمة

وكانت أمطار الرياض هطلت في الساعات الأولى من هذا اليوم وتواصلت على عدد من المحافظات التابعة لها، كما هطلت الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السيح بمحافظة الخرج، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وأظهرت الأمطار الأجواء الشتوية الجميلة في العاصمة، فيما لا تزال التوقعات تشير إلى هطول المزيد من أمطار الخير والبركة على عدد من مناطق المملكة.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض ،الشرقية).كما لم يستبعد المركز تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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