فيديو.. أجواء جميلة بعد أمطار الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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هطلت اليوم أمطار على مدينة الرياض، كما هطلت الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السيح بمحافظة الخرج، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

أمطار الرياض اليوم

ووثق العديد من المواطنين بالصور ومقاطع الفيديو لحظات هطول الأمطار على الرياض في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، داعين الله أن يجعلها سقيا خير وبركة ويعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض ،الشرقية).

كما لم يستبعد المركز تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

تنبيه من طقس نجران

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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