السعودية | "انشرح صدري".. شاهد ماذا قال مسن سعودي بعد تطعيمه

شكرا لقرائتكم "انشرح صدري".. شاهد ماذا قال مسن سعودي بعد تطعيمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم ضد (كوفيد-19) في كافة مناطق السعودية، نشر حساب مدينة الملك عبدالله الطبية فيديو لمسنّ سعودي بعد تلقيه التطعيم ضد كوفيد 19.

وأظهر في الفيديو الذي شاركته وزارة الصحة السعودية عبر صفحتها أيضاً على تويتر، أحد كبار السنّ، وهو يؤكد أنه لم يشعر بأي ألم بعد تلقيه اللقاح، مؤكداً أن الخدمات في المدينة الطبية على مستوى عالٍ.

كما أضاف "جيت مضايق وانشرح صدري".

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس، انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم ضد (كوفيد-19) في كافة مناطق الممكلكة، والاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقا بفيروس كورونا، موضحة أن تقديم الجرعة يتم بعد تعافيهم بستة أشهر.

وفي تغريدة على تويتر قالت إن "اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق أن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّن (متعافٍ) خلال الستة شهور بعد التعافي".

هذا وأكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أمس بدء إعطاء اللقاح في المملكة. وكتب عبر حسابه في "تويتر": "بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. وفي هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة".