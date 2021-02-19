شكرا لمتابعة خبر عن وضع حواجز خرسانية على مجموعة من "الدحول" بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

وضعت أمانة محافظة حفر الباطن، حواجز خرسانية على مجموعة من النقوب الأرضية "الدحول" الواقعة شمال هجرة البرازي.

ويأتي حفاظاً على سلامة مرتادي المواقع الصحراوية القريبة من هجرة البرازي، بعد رصد اللجان المشكَّلة عدداً من الدحول المكشوفة دون إغلاق أو سياج.

ويذكر أن الفرق الميدانية التابعة لأمانة حفر الباطن، تتابع معالجة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة.