شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مفتي المملكة يوضح أنواع الجيران وحقوقهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أنواع الجيران وحقوق كل نوع.

وأشار مفتي المملكة في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، إلى أن أداء حقوق الجيران من أخلاق وتعاليم الإسلام التي تجعل الغير يقبل الإسلام عن قناعة.

وقال إن النوع الأول يكون الجار المسلم في السكن والقريب في النسب، ويكون له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، في حين أن النوع الثاني فيكون الجار المسلم غير القريب، ويكون له حق الإسلام وحق الجوار.

وأضاف أن النوع الثالث من الجيران يكون جارًا ليس بالقريب ولا بالمسلم، ويكون له حق إكرامه بالتعامل معه بالمعروف وكف الأذى عنه.