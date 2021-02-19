شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تركيب كاميرات لمراقبة أشجار المانجروف في جزيرة تاروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

أعلنت بلدية محافظة القطيف، اليوم الجمعة، عن تركيب كاميرات لمراقبة أشجار المانجروف في جزيرة تاروت.

ويأتي لتعزيز رؤية واستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة في المحافظة على أشجار المانجروف والتنمية البيئية.

وكان رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني، قد أصدر قرارًا بتكليف المهندس عامر الشملان رئيسًا لبلدية سيهات، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.