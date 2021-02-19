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بالصور.. تركيب كاميرات لمراقبة أشجار المانجروف في جزيرة تاروت

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الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

أعلنت بلدية محافظة القطيف، اليوم الجمعة، عن تركيب كاميرات لمراقبة أشجار المانجروف في جزيرة تاروت.

ويأتي لتعزيز رؤية واستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة في المحافظة على أشجار المانجروف والتنمية البيئية.

وكان رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني، قد أصدر قرارًا بتكليف المهندس عامر الشملان رئيسًا لبلدية سيهات، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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