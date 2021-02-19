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أكد البنك الأهلي أن قنواته الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية وتوفر أعلى مستويات الأمان لحماية العملاء.
وقال البنك في بيان أمس (الخميس) إنه يتوجب على العملاء المحافظة على سرية معلوماتهم طول الوقت وعدم التجاوب مع الرسائل الوهمية لتحديث البيانات.
وكان عدد من عملاء البنك اشتكوا من وصول رسائل عبر جوالاتهم تفيد بخصم مبالغ مالية رغم عدم تنفيذهم لهذه العمليات.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر بيان من البنك الأهلي حول الرسائل التي وصلت لبعض العملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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