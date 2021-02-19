تخرج أول دفعة متخصصة في صيانة وتشغيل الطائرات دون طيار في المملكة (فيديو)

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خرجت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في الرياض 117 طالباً، يمثلون أول دفعة متخصصة في صيانة وتشغيل أنظمة الطائرات دون طيار.

وأصبح الخريجون الذي أمضوا 3 سنوات في الكلية أول من حصلوا على برنامج تدريبي متكامل لنظم الطيران يدرس في الشرق الأوسط، فيما حصلوا على وظائف مباشرة بعد التخرج.

وأوضح المدير العام لتطوير الأعمال في الكلية، محسن عبدالجواد، خلال حديثه لقناة العربية أمس (الخميس)، أنهم خلال 5 سنوات نجحوا في مضاعفة أعداد الطلاب الدارسين في الكلية إلى 4.8 ألف.

وأضاف أن التخصصات ارتفعت إلى أكثر من سبعة، أبرزها الميكانيكا والاتصالات وإلكترونيات الطيران، وتخدم القطاعين المدني والعسكري.

Source akhbaar24.argaam

