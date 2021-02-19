سعوديون يتزلجون على الثلوج في تبوك.. وأحد الهواة: نشعر بمتعة خاصة عندما نمارسه في بلدنا (فيديو)

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خاض سعوديون تجربة التزلج على الثلوج التي هطلت بكثافة أمس في منطقة تبوك.

وأظهرت مقاطع فيديو ارتداء بعض الشباب الزلاجات التي تُلبس كأحذية، والتزلج في علقان واللوز التي تساقطت عليها الثلوج.

وأوضح تركي العطوي أحد هواة التزلج على الجليد لـ”أخبار 24″، أنه كان يمارس التزلج من خلال سفره المتواصل في السابق إلى لندن، ولكنه يشعر بمتعة خاصة عندما يتزلج في بلده.

وأضاف أن جبال اللوز تُعد من الأماكن المفضلة له لممارسة التزلج، ويحرص على توثيق ذلك ونشره من خلال منصات التواصل لتعريف الآخرين بالمناظر الجميلة التي تتمتع بها المملكة.

Source akhbaar24.argaam

