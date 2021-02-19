ما الحالة التي يجوز فيها إخراج الجوال أثناء خطبة الجمعة؟.. الخثلان يجيب

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أكد الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، أن ما يفعله بعض المصلين من متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وتقليب صفحات الجوال، أثناء خطبة الجمعة، لا يجوز شرعًا.
وقال إن الأمر يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من مس الحصى فقد لغا”، موضحا أن الحالة التي يجوز فيها للمصلي أن يخرج جواله خلال خطبة الجمعة هي لإغلاقه فقط.
Source akhbaar24.argaam
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