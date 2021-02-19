والد الطفل المحروق بجازان: خلاف سببه “جوال” يدخل ابني المستشفى

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أوضح والد الطفل المحروق بجازان أن سبب تعرض ابنه للضـرب والحرق يعود لخلاف نشب بينه وبين مجموعة من أقاربه على هاتف جوال.

وأضاف أن 3 أشخاص اعتدوا على ابنه بالضـرب المبرح والحرق في أنحاء متفرقة من جسمه، وأنه لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.

وأشار في حديثه، إلى أن عمر ابنه 13 عاماً وأن من قاموا بضـربه يكبرونه وجميعهم متزوجون، مبيناً أن جميع المعتدين في قبضة رجال الأمن.

وكان المتحدث باسم شرطة منطقة جازان قد صرح في وقت سابق، بأنه تم تحديد هوية الطفل بعد انتشار مقطع فيديو الاعتداء عل مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تحديد المتسبب في إيذائه وهو أحد أقاربه، وجرى القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

