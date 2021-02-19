حساب المواطن: زواج التابع يجعله «غير مؤهل» في حساب رب الأسرة

قال برنامج حساب المواطن إن زواج التابع يجعله غير مؤهل في حساب المستفيد الرئيس (رب الأسرة).

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه «في حال كانت الحالة الاجتماعية: متزوج، ستصبح حالة الأهلية: غير مؤهل، في حساب رب الأسرة/ الأب).

جاء ذلك؛ ردًا من حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج عبر موقع تويتر، على مستفيد تابع لوالده في البرنامج؛ لكنه تزوج مؤخرًا، فهل يضيف زوجته كتابع؟.

وفي السياق ذاته بيَّن برنامج حساب المواطن كيفية إضافة المستفيد المستقل لزوجته كتابع.

وأشار البرنامج إلى أنه لابد من تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عن طريق الحساب (تفاصيل الطلب - بيانات عامة).

ثم يتم تعديل الحالة الاجتماعية، والضغط على أيقونة حفظ، والتوجه إلى بيانات التابعين، وإضافة الزوجة كتابع.

وبعدها يتم (بحسب برنامج حساب المواطن)، الضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة المراجعة.

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