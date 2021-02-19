بأرقام رسمية.. معدلات الزواج والطلاق في مناطق السعودية.. الجوف أولًا

أوضح أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، أن منطقة الجوف سجلت أعلى معدل في الزواج والطلاق، وفقًا لإحصائيات رسمية.

وقال الدكتور الجعفري (عبر حسابه بتويتر)؛ وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، حول معدل الزواج والطلاق العام في السعوديين لكل (1000) من السكان (15 سنة وأكثر) لعام 2019، فإن أعلى معدل في الزواج والطلاق كان في منطقة الجوف، وأقل معدل في الزواج كان في المنطقة الشرقية، وأقل معدل في الطلاق كان في منطقة الباحة.

وأضاف أن ترتيب المناطق وفقًا لمعدل الزواج (الأعلى فالأقل لكل 1000 من السكان) كان كالتالي: الجوف (14.14 )، نجران (10.75)، عسير (10.26)، القصيم (10.22)، المدينة المنورة (9.83)، جازان (9.21)، حائل (9.18)، الباحة (9.12)، الحدود الشمالية (8.76)، تبوك (8.14)، مكة المكرمة (8.04)، الرياض (7.90)، المنطقة الشرقية (7.81).

بينما كان ترتيب المناطق وفقًا لمعدل الطلاق (الأعلى فالأقل) كالتالي: الجوف (4.46)، الحدود الشمالية (3.86)، حائل (3.76)، القصيم (3.45)، عسير (3.41)، تبوك (3.41)، الرياض (3.36)، مكة المكرمة (3.26)، المدينة المنورة (3.10)، المنطقة الشرقية (2.94)، نجران (2.84)، جازان (2.25)، الباحة (2.12).

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