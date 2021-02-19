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بالصور.. إغلاق خدمات المساج والنادي الصحية بمشاغل نسائية مخالفة لاحترازات كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - توجيه بضرورة وقف جميع أنشطة الأندية الصحية النسائية

شددت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على ضرورة إغلاق جميع أنشطة الأندية الصحية النسائية؛ في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع نفشي فيروس المستجد.

ووفق ما ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن غرفة تنسيق الجهود الرقابية بين الجهات وجهت بإغلاق خدمات المساج والنادي الصحي بمشاغل نسائية مخالفة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما أنها شددت على ضرورة إغلاق جميع أنشطة الأندية الصحية النسائية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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